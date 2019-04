Sellia Marina: furto di attrezzi dal magazzino di un casolare, ritrovata refurtiva

Durante la notte scorse, ignoti ladri si sono introdotti in un terreno retrostante un’abitazione di Sellia Marina, accedendo ad un magazzino in cui erano depositati arnesi da lavoro.

Molta l’attrezzatura sottratta, il cui ammanco è stato subito denunciato dal proprietario ai militari della Stazione Carabinieri di Sellia Marina, che hanno avviato immediate ricerche.

Grazie alla solerte denuncia ed una spiccata iniziativa dei carabinieri è stata rinvenuta tutta la refurtiva, composta da utensili professionali per l’edilizia e l’agricoltura, celata nella fitta vegetazione ai lati della linea ferrata, non distante dal luogo del furto, per essere successivamente recuperata dai banditi. Dopo gli accertamenti del caso, la merce, del valore di circa 2.500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.