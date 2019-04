Pallavolo Crotone: l’ennesimo risultato positivo, vittoria a Rossano

La Pallavolo Crotone infila l’ennesimo risultato positivo sbancando Rossano 3/0 continuando la sua marcia trionfale di avvicinamento ai playoff validi per la promozione in serie B che si svolgeranno nel mese di maggio.

Non sono bastate 27 giornate di campionato per definire la posizioni in classifica per definire il roster dei Play-OFF. Bisognerà attendere l’ultima giornata della Regular Season, per conoscere la classifica definitiva, in particolare il secondo posto conteso tra il Torretta ed il Crotone, in questo momento divisi solo dal quoziente set, e conseguentemente sapere chi affronterà il Paola ed il San Lucido, rispettivamente 4° e 3°.

La stagione iniziata a ottobre ha visto ben 15 squadre partire ai nastri di partenza con tante squadre costruite per vincere il campionato tra cui la Pallavolo Crotone che tra tante difficoltà ha mostrato numeri di alta classe ed a volte poca costanza di rendimento, che ha lasciato il via libera alla capolista Polistena sconfitta in campionato solo al Palakro 3-2 da Crotone.

Da un mese a questa parte il Crotone sembra aver cambiato marcia, le vittorie nette anche su campi difficili fanno capire che nella corsa ai playoff si correrà con l’ambizione di vincerli coscienti che ci saranno ostacoli da superare e situazioni da soffrire, ma capitano Pioli e compagne sono ormai lanciate verso il grande obiettivo.

Dopo L’ultima gara di domenica 28 aprile in casa contro Lamezia si inizierà subito il 5 maggio con l’andata delle semifinali per chiudere il cerchio La domenica 26 maggio con la finalissima che assegnerà la promozione in serie b.

Mister Asteriti: in questo momento stiamo bene fisicamente e mentalmente, ci godiamo un paio di giorni liberi per Pasqua già martedì prossimo saremo tutti pronti in palestra per riprendere il filo del nostro cammino, che ci vedrà a maggio giocarci la promozione in serie b.