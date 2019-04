Governo, Magorno (Pd): “Consiglio dei ministri in Calabria è solo un’operazione di propaganda”

"In queste ore diversi esponenti di governo stanno annunciando la discesa in Calabria come fosse il giorno della risoluzione di tutti i problemi. Dichiarazioni, tweet e post, un insieme di inutili parole vuote." Lo afferma il Senatore Pd, Ernesto Magorno, in relazione al Consiglio dei Ministri in programma oggi a Reggio Calabria.

" La Calabria- continua Magorno- non ha bisogno di azioni dimostrative, ma di fatti concreti, di opere strategiche, di risposte immediate che fino ad ora il governo giallo-verde non ha messo in atto. Invece-conclude il Senatore dem- tocca invece a noi, che governiamo la Calabria, mettere in campo,in questo scorcio di legislatura regionale, un' ampia azione riformatrice utile e necessaria per il rilancio e lo sviluppo della nostra regione".