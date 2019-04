Scandale: Sindaco e consiglieri in protesta alla Cittadella per tutelare il loro territorio

I sindaco di Scandale, Antonio Barbierio, e i consiglieri comunali si sono presentati presso la Cittadella Regionale per protestare contro l’ipotesi della realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel territorio comunale.

Nelle scorse settimane il Comune di Scandale aveva fatto anche ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha rigettato l’opposizione dell’amministrazione scandalese.

Con il sit-in odierno, gli amministratori del Comune crotonese contestano l’esito di una recente Conferenza dei servizi che ha rilasciato l’Aia l’autorizzazione ambientale alla realizzazione dell’impianto e chiedono la convocazione di una nuova Conferenza dei servizi.