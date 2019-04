Nicotera: raid vandalico in sede Lega

Vandali in azione nella sede della Lega di Nicotera dove ignoti hanno forzato la porta ed hanno strappato tutti i manifesti elettorali presenti nell’atrio.

L’episodio assume un significato inquietante in quanto avvenuto a ridosso dell’inizio della campagna elettorale.

La cittadina vibonese, infatti, sarà chiamata a fine maggio alle urne per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale dopo la lunga stagione commissariale. L’ultima amministrazione comunale eletta, quella guidata da Franco Pagano, è stata sciolta per infiltrazioni mafiose. Questa volta ai nastri di partenza ci sarà anche il partito di Salvini che schiera come alfiere il referente locale Antonio Macrì.