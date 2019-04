Crotone: consegnati alloggi di edilizia pubblica ad 8 nuclei familiari nel quartiere Gesù

Otto nuclei familiari, già assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, hanno una nuova casa. Sono state infatti consegnate le chiavi di otto alloggi realizzati attraverso il programma di Recupero Urbano “Fondo Gesù” ad altrettante famiglie. - Lo comunica attraverso una nota il Comune di Crotone -

Il nuovo edificio, realizzato con l'utilizzo di fondi ministeriali, regionali e comunali, è ubicato alla III traversa di via A. Grandi ed è stato consegnato alle famiglie già assegnatarie che nel periodo di esecuzione dei lavori erano state temporaneamente trasferite in altri alloggi.

È stato il dirigente del settore Lavori Pubblici Ing. Giuseppe Germinara che ha consegnato che ha consegnato le chiavi agli assegnatari previa comunicazione all'Aterp e la verifica dei dati e dei documenti.

Non è stato solo un momento formale quello vissuto all'atto della consegna delle chiavi in quanto la soddisfazione espressa dagli assegnatari per il nuovo alloggio ha sicuramente premiato il lavoro che l'amministrazione e gli uffici tecnici hanno compiuto per dare finalmente una casa a chi ne ha diritto.

Tra l'altro originariamente il progetto prevedeva la ristrutturazione del fabbricato preesistente ma la scelta dell'amministrazione è stata indirizzata in maniera differente proprio per dare un volto nuovo ad un quartiere dove sono molti i progetti in essere per la sua riqualificazione.

Si è infatti demolito il vecchio fabbricato realizzando una nuova struttura in modo da avere abitazioni che rispondano a criteri di vivibilità e sicurezza atti ad ospitare i nuclei familiari.

“Riuscire a portare a termine un intervento così significativo in un contesto sociale così delicato, è un risultato importante. La nostra attenzione per il quartiere Gesù, così come per tutti i quartieri ad alta densità abitativa è massima. Ci sono progettazioni specifiche al riguardo che continueremo a realizzare per la riqualificazione e la vivibilità degli stessi” dichiara il sindaco Ugo Pugliese.