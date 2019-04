Isola ecologica Crotone, Flaica: il consigliere Marrelli faccia sopralluogo prima di gettare fango

“Devo con molto rammarico, replicare alla missiva fatta agli organi d’informazione da parte del consigliere comunale dei dkr Fabiola Marrelli, in data 16 aprile scorso (LEGGI QUI), be che il crotonese va contro corrente bisogna dirlo, e venderebbe l’anima al diavolo, prima di far quella comunicazione su via Saffo bisognava fare un sopralluogo e rendersi conto che quelle foto sono di quando vi era emergenza rifiuti”. - È quanto scrive in una nota stampa Antonio Rocco, Flaica Uniti Cub – Confederazione Unitaria di Base -

“Lo posso affermare ad alta voce – scrive Rocco - in quando sono in forza nell’isola ecologica di via Saffo da fine febbraio (per ragioni di salute) e posso dirvi nelle tante difficoltà logistiche che vi sono nel comune e nello specifico settore ambiente le isole ecologiche nello specifico modo quella di via Saffo funziona e posso documentarvi con foto, che io puntualmente assieme ai miei colleghi, facciamo tutti i giorni alle isole ecologiche”.

“Sicuramente – sostiene Antonio Rocco - a quelle foto bisogna fare un controllo sulla data del file dello stampato. Se la politica non riesce a mettersi d’accordo sulle proprie problematiche non può infangare un’azienda che sta cercando, per la città di Crotone, di non farla finire come Roma, Napoli, Palermo, ecc. Lo posso assicurare io nella mia persona Antonio Rocco che ha sempre combattuto l’emergenza rifiuti.”

“Siamo in ritardo – conclude l’esponente di Flaica Uniti Cub - con la messa a regime della differenziata e l’ho sempre detto in molti comunicati, ma far un articolo con foto vecchie per far cadere la colpa su qualcuno che dà fastidio al politico di turno io dico no! cerchiamo di unire le forze ed aiutare questa città martoriata dalla politica massone”.