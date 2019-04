Prova Tfa sostegno annullata all’UniCal, errore nella stampa dei test

“Quanto accaduto presso l'Università della Calabria in occasione delle prove preselettive al Tirocinio Formativo Attivo sostegno scuola secondaria di primo grado non può passare inosservato e merita una riflessione che non può prescindere da una cattiva gestione e approssimazione delle procedure concorsuali.” - È quanto scrive in una nota stampa Pino Assalone, segretario FLC Cosenza -

“Un errore nella stampa dei test – scrive Assalone - ha fatto saltare la prova, errori tempestivamente riscontrati e denunciati dai candidati dopo che le operazioni erano regolarmente iniziate per circa 1500 aspiranti che si sono visti annullare la prova dopo che i membri della commissione preso atto delle incongruenze registrate nei test hanno deciso di rinviarle sembrerebbe al 27 aprile. Al di là dei disagi arrecati ai candidati giunti non solo dalla Calabria ma anche da fuori regione e che per tale prova hanno dovuto versare un importo di 125 euro ciascuno la beffa di ritornare a casa.”

“A causare il grave disservizio – si legge ancora - è stata la ditta che gestisce lo svolgimento dell'esame di ammissione per conto dell’Unical. Un bel pasticcio che creerà sperequazioni sul piano strettamente temporale per chi avrà la prova spostata più in là nel tempo e chi invece la prova l'ha regolarmente sostenuta, ledendo il principio delle procedure concorsuali effettuate sulla base delle direttive ministeriali”.

“Come organizzazione sindacale Flc Cgil – si legge infine - rileviamo che i principi di pari opportunità e trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali non siano stati sufficientemente garantiti oltre a creare una ingiustificata discriminazione tra i partecipanti degli altri ordini di scuola riteniamo che l'annullamento delle prove preselettive rappresentino un atto di giustizia del quale chiederemo conto ufficialmente al Rettore dell'Unical. Come organizzazione sindacale ci riserviamo comunque la facoltà di promuovere presso le sedi opportune ogni giusta azione per tutelare le ragioni dei tanti partecipanti”.

Dal canto suo il rettore dell’Unical, Gino Mirocle Crisci precisa “L’università della Calabria è completamente estranea a quanto successo oggi durante lo svolgimento dei test di accesso al corso specializzazione sostegno per le scuole secondarie di primo grado, in quanto l’ateneo fornisce solo la logistica per il concorso”.

All’apertura dei plichi, ieri mattina, alcuni questionari sono risultati incompleti ma l’Università della Calabria, in questo caso, - si legge in una nota dell’ateneo - ha fornito solo ed esclusivamente le aule per lo svolgimento dei test, la vigilanza e la distribuzione delle buste ai concorrenti, mentre il Miur, che ha indetto il concorso, ha appaltato le procedure ad una ditta esterna, che si è fatta carico di tutte le procedure. La prova selettiva per i candidati presenti questa mattina sarà ripetuta il 27 aprile.

Si sono svolti regolarmente, invece, nel pomeriggio di ieri, i test del TFA previsti per le scuole secondarie di II grado.