Rubano 140 kg di rame, arrestati due fratelli reggini

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato due fratelli reggini, V.S. e V.A., di 44 e 47 anni, sorpresi a incendiare cavi di rame.

Gli Agenti sono intervenuti nella zona industriale di località San Gregorio, per una segnalata densa nube di fumo proveniente da un torrente, ed hanno sorpreso i due fratelli intenti ad incendiare di 140 kg di cavi di rame, di provenienza furtiva, per separare il metallo dalla guaina esterna in plastica onde poter recuperare il prezioso metallo da vendere illecitamente.

Il metallo, per un valore commerciale di circa 1000 euro, è stato sequestrato ed affidato in giudiziale custodia poiché non è stato immediatamente possibile stabilirne la provenienza. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato l’autovettura in uso agli arrestati, utilizzata per il trasporto del metallo presso il torrente dove è stato incendiato, e tratto in arresto i germani per il reato di ricettazione e per combustione illecita di rifiuti.

I due sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, conclusosi con la convalida degli arresti eseguiti in flagranza di reato.