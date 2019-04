Auto contro Tir tra Falerna e Lamezia, un ferito grave

Un incidente stradale è avvenuto sull’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud, tra gli svincoli di Falerna e Lamezia Terme. Coinvolta nell’impatto una Fiat Bravo che, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un Tir.

Ferito in modo grave il conducente della vettura unico passeggero a bordo. L’uomo, preso in cura dal personale del Suem 118, è stato trasferito in elisoccorso presso la struttura ospedaliera. Sul luogo dell’incidente i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, Anas e polizia stradale per quanto di competenza

L’autostrada in direzione sud è momentaneamente chiusa al transito nel tratto interessato dal sinistro.