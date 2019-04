I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 72enne del luogo per furto aggravato.

L’uomo è stato notato in una pineta comunale della cittadina ionica, area anche sottoposta a vincolo paesaggistico e di rimboschimento, mentre tagliava con due asce il tronco di un albero, già caduto al suolo per cause naturali.