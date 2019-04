Crotone. Bilancio e Corte dei Conti all’odg: malumori in maggioranza, salta il Consiglio

Già dalla mattinata si preannunciava un’aria di tempesta per l’amministrazione comunale guidata da Ugo Pugliese, e la bufera si è materializzata in Consiglio Comunale con la seduta prevista per ieri sera che è poi saltata.

La stessa maggioranza (se ancora può definirsi tale) ha infatti disertato la sala consiliare, presenti solo il consigliere Pisano Pagliaroli e Serafino Mauro, ed al segretario dell'ente non è restato che decretare che la seduta dell’assemblea è andata deserta.

C’era, invece, tutta l'opposizione in Consiglio comunale, che ha stigmatizzato con i suoi esponenti l’operato della maggioranza, evidenziando che non abbia, ormai da tempo, i numeri per governare.

In ordine sparso, nella sede del Comune diversi consiglieri, compresi quelli del Pd, compreso il neo eletto all’ente intermedio, Saverio Flotta, e il presidente dell’assemblea provinciale, Mario Galea.

Che ci fossero dei malumori, anche alla luce dell’ultimo episodio del presunto saluto nostalgico (LEGGI), e delle scelte fatte dall'amministrazione, era noto ma questa volta non è bastato il classico fiume di telefonate e messaggi a sindaco e presidente del Consiglio comunale per ottenere le presenze necessarie.

E non si trattava di un’assise come tutte le altre, dovendo discutere delle questioni riguardanti la Corte dei Conti (altro argomento che suscita malumori) così come il bilancio.

Il tutto, dunque, è rimandato alla seconda convocazione, con le riunioni in via Firenze e telefonate che proseguiranno, alla ricerca di una quadra che, più passa il tempo, più diventa difficile. Nonostante l'alleanza con il Pd.