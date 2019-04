Rubano merce da un capannone andato in fiamme mesi fa, due arresti

La Polizia di Corigliano-Rossano ha tratto in arresto in flagranza del reato di furto aggravato, due persone di cui una con precedenti di polizia per reati specifici.

Durante controlli in un capannone, sulla S.S. 106, all’interno del quale operava una ditta esercente l’attività di commercio all’ingrosso prima di un grosso incendio avvenuto mesi fa, sono stati sorpresi A. F. 60enne e B.L. 47 anni.

Il capannone, al cui interno è ancora custodita numerosa merce tra cui svariati liquori ed altre bevande, è stato già oggetto di numerosi altri furti, per come denunciato alle forze dell’ordine dal proprietario della ditta.

I due, intenti a caricare su un Fiat Doblò e su una Fiat Panda diverse casse di alcolici e superalcolici, appena asportate dal Capannone, con l’intento di reimmetterli sul mercato, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.

La merce sequestrata e contestualmente consegnata in sede di denuncia al proprietario, essendo stata esposta ad elevate fonti di calore, poteva nuocere alla salute di eventuali ignari acquirenti, se reimmessa sul mercato.