Dipendente Cciaa indagato per concussione. Rossi: “a disposizione degli inquirenti”

“La vicenda giudiziaria che coinvolge un dipendente di questo Ente camerale è indubbio che veda la stessa Camera di Commercio ricoprire il ruolo di parte lesa. A tale proposito, infatti, gli uffici, con in testa il presidente Daniele Rossi e il segretario generale Maurizio Ferrara, si sono sin da subito messi a disposizione degli inquirenti al fine di garantire la massima trasparenza su tutti gli atti per i quali si renderà necessario indagare per fare piena luce sulla vicenda”. - È quanto si legge in una nota stampa dell’Ente camerale catanzarese

«L’Ente – ha inoltre sottolineato il presidente Rossi - difenderà la propria onorabilità e il lavoro serio, costante e quotidiano dei suoi dipendenti in ogni sede in cui sarà necessario farlo, a garanzia dell’equità e della trasparenza dell’attività svolta dalla Camera di Commercio e di tutti i soggetti iscritti, che proprio nel rispetto assoluto e inderogabile delle normative da parte dell’Ente trovano l’affermazione dei propri diritti. La Camera di Commercio di Catanzaro negli anni ha sempre dimostrato la sua funzione sociale e la sua piena integrità morale a servizio delle imprese, dei professionisti, dei cittadini e dello Stato: su questa scia proseguirà il nostro impegno»