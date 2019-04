Provolley: si deciderà tutto all’ultima giornata

Non è riuscita l'impresa alla Provolley Crotone che domenica si è dovuta arrendere alla terza forza in classifica, il Corigliano che si è imposto ai pitagorici con il risultato netto di 3 a 0. Una partita in cui è venuto fuori il divario tecnico tra le due squadre che hanno condotto un campionato decisamente diverso, per la Provolley però le buone notizie sono arrivate dagli altri campi visto che in classifica non è cambiato praticamente nulla e con un solo turno ancora da giocare tutto è nelle mani della squadra di Mister Celico. Il Cetraro infatti ha perso in casa per 3-0 con il Bisignano, fallendo il sorpasso in classifica nei confronti dei crotonesi e adesso accusano quel punticino di ritardo che tra un paio di settimane potrebbe essere decisivo per la retrocessione.

In casa Provolley è forte il desiderio di mantenere la categoria, nell'ultima gara i biancazzurri avranno la possibilità di giocarsi il match point in casa contro il Montalto, squadra che in questo momento non ha più nulla da chiedere al campionato visto che è abbondantemente salva e fuori dai giochi playoff. L'altro campo che interessa è quello di Paola, dove Cetraro andrà ad affrontare una squadra già retrocessa. Per mantenere la categoria alla Provolley basterà vincere, anche se si tratta di una gara che nasconde moltissime insidie e che i crotonesi dovranno giocare alla morte per poter raggiungere la salvezza, per poi iniziare a programmare la prossima stagione.