Pasqua a Crotone con il circo

Torna a Crotone lo “spettacolo più bello del mondo”: il circo. “Pasqua al Circo” che vedrà protagonisti gli artisti del Circo Nelly Orfei le cui attrazioni potranno essere ammirate in località Passovecchio dal 18 al 28 aprile prevede infatti alcuni eventi le cui finalità benefiche sono state illustrate questa mattina nella Sala Giunta nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile, il presidente dell'Associazione Amici del Circo Gianluca Marino, Massimo Bisceglia dell'Unità di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale S. Giovanni di Dio e Tayel Martini del circo Nelly Togni oltre ad alcuni artisti circensi.

Intenso il calendario di “Pasqua al Circo”: il 17 aprile alle ore 18.30 Corso Vittorio Veneto si colorerà con la parata circense degli artisti del Circo; il 18 aprile “Circo in Pediatria”, gli artisti visiteranno i bambini assistiti presso l'Ospedale cittadino; il 19 aprile “Circo Solidale” una giornata di solidarietà destinata con uno spettacolo speciale dedicato ai bambini della città.

Il 27 aprile altra iniziativa di solidarietà. Scenderanno in campo per una partita benefica di calcetto gli artisti del Circo Nelly Orfei che incontreranno la rappresentativa degli avvocati del Foro di Crotone. L'incasso sarà devoluto al reparto di Neonatologia dell'Ospedale S. Giovanni di Dio.

“Ogni volta che arriva il circo in città non è soltanto un momento di festa per piccoli e grandi ma si lega anche ad iniziative di solidarietà grazie alla sensibilità degli artisti del circo” ha detto l'avvocato Gianluca Marino, presidente dell'Associazione Amici del Circo.

“Gli artisti del circo non hanno solo un grande talento ma anche un grande cuore. Il circo non è solo tradizione artistica è anche allegria, gioia e solidarietà” ha detto l'assessore Sabrina Gentile.