Marrelli: “Isola ecologica trasformata in discarica, si intervenga”

Fabiola Marrelli

Gli abitanti di via Nosside hanno segnalato il degrado e il totale abbandono dell' isola ecologica di Via Saffo. Per questo motivo la consigliera comunale di Crotone, Fabiola Marrelli, è andata sul posto, dove ha riscontrato “una serie di problemi legati alla gestione dell'isola ecologica che per molti aspetti non risponde in alcun modo ai dettami di legge”.

L’area per la Marrelli “risulta trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto”. E non solo, la consigliera ha notato che i mezzi “scaricano i rifiuti a qualsiasi ora del giorno, domenica compreso, senza alcun rispetto delle regole più elementari”.

E sarebbero “almeno 100 i nuclei famigliari che risentono dei problemi di cui sopra e che hanno chiesto aiuto per l'insostenibilità della vivibilità del quartiere, fornendo video e foto comprovanti quanto riportato. La zona è invasa da insetti e moscerini non identificati e ratti di notevole dimensione che nell'isola hanno trovato il loro habitat naturale”.

Per questo motivo Fabiola Marrelli chiede che “si attivino tutte le forme idonee alla bonifica e al ripristino dei luoghi, provvedendo ad una seria ed attenta analisi sulla possibilità di spostarla in altra zona” e che “uno studio che metta in atto soluzioni alternative alla risoluzione del problema”.