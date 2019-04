I vigili del fuoco scendono in piazza. Protesta alla Prefettura di Catanzaro

Sono scesi in piazza i vigili del fuoco e i precari della categoria iscritti all’Usb. Un gruppo ha avviato una protesta davanti la sede della prefettura di Catanzaro, per manifestare per rivendicare il diritto al lavoro e all’assunzione e per sollecitare l’uscita della graduatoria degli stabilizzandi.

I rappresentanti sindacali hanno presentato agli organi competenti una lettera di sollecito che sarà inoltrata al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, al Sottosegretario agli interni Stefano Candiani e al Ministro dello sviluppo economico e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio.

Nella lettera i sindacalisti sollecitano il governo per far rispettare i termini della norma sulla Stabilizzazione dei precari dei Vigili del Fuoco e chiedono la pubblicazione della “graduatoria che porterà a svolgere le prove in tempo utile e che soprattutto la graduatoria degli idonei sia ad “esaurimento”, quindi per meglio dire assunzione di tutti i precari vigili storici risultati idonei”. A seguito della protesta di questa mattina, l’Usb assicura che metterà in campo altre iniziative.