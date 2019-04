L’assessore Gallè: “Al via i lavori di pulizia a Serra San Bruno”

“L’avvio della stagione primaverile ci consente di riprendere i lavori di pulizia ed abbellimento della città, sempre nell’ottica della valorizzazione delle nostre bellezze e con l’intento di favorire le attività turistiche”. L’assessore alla Manutenzione di Serra San Bruno, Antonio Gallè, fornisce informazioni “sull’esecuzione di una generale opera di pulizia” che sta interessando Serra San Bruno e spiega che, in questa fase, “le azioni si stanno concentrando nell’area del Calvario e nelle vie che sono toccate dai riti pasquali”.

“D’intesa con il sindaco Luigi Tassone e con tutta la maggioranza – precisa Gallè – abbiamo deciso di puntare sul decoro urbano e sulla cura del verde pubblico anche per dare a Serra l’immagine che merita. Nei prossimi giorni, la nostra azione si intensificherà nel centro storico per poi estendersi alle altre vie. Inoltre, in sinergia con il Parco delle Serre, stiamo provvedendo alla pulizia ed alla sistemazione di viale Certosa. Lo scopo – conclude Gallè – è quello di mantenere una città in ordine, che sia accogliente per i visitatori e realmente vivibile per i residenti”.