La moglie lo fece arrestare per sequestro di persona e poi ritrattò: assolto 41enne

Un 41enne di Castrolibero, arrestato per sequestro di persona aggravato e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie (LEGGI), è stato assolto perché il fatto non sussiste.

L’accusa aveva chiesto una condanna ad un anno e sei mesi. La donna poi ritirò la sua denuncia e si era scoperto, su dichiarazione della stessa, che tutto era nato da una banale lite scaturita per motivi di gelosia (LEGGI). L'uomo poi querelò la moglie e si è arrivati lo stesso ad un dibattimento.

Il giudice, Francesca De Vuono, oggi ha accolto la tesi della difesa, assolvendo l’uomo.