Tenta di forzare la porta di un’abitazione ma il proprietario lo becca: arrestato romeno

Un cittadino romeno di 49 anni è stato arrestato all’alba di oggi dagli agenti della Questua di Cosenza per tentato furto aggravato continuato in abitazione, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’arresto è avvenuto in seguito alla chiamata al 113 di un cittadino che riferiva di una persona intenta a forzare la porta di ingresso della sua abitazione.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso del tentativo di scasso di altre abitazioni e della fuga del ladro.

Le immediate ricerche messe in moto dai poliziotti hanno consentito di bloccate l’uomo, T.L. le sue iniziali, non molto distante dalla zona presa di mira. non molto distante con non poche difficoltà.

Vistosi braccato, il 49enne ha reagito con violenza all’arresto, sferrando calci, sputi e minacce nei confronti degli operatori. Il P.M. d turno, avvisato dell’accaduto, ha disposto per lo straniero il fermo in attesa del processo per direttissima.