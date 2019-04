Scoperto a Rossano un deposito di merce rubata: denunciati in 4, anche un minore

All’interno di alcuni magazzini, nella zona Sant’Anna dell’area urbana di Rossano, il personale della Polizia Giudiziaria del locale Commissariato, unitamente alla Squadra Volante, ha rinvenuto nei giorni scorsi diversa merce rubata, tra cui attrezzi agricoli come decespugliatori e motoseghe, materiali per l’edilizia, e numerosi altri oggetti.

Gli stessi agenti hanno subito rintracciato identificato quattro persone che avevano la piena disponibilità dei magazzini. Si tratta di: due uomini, una donna e un ragazzo minorenne, tutti con precedenti specifici per furto. Per i quattro è scattata automaticamente la denuncia all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

In seguito alla scoperta, i poliziotti hanno visionato le denunce di furti avvenuti nell’area urbana di Rossano, in particolare in capannoni agricoli e in box in centro città e sono state contattati alcuni dei denuncianti al fine di visionare la merce rinvenuta.

Due di questi hanno individuato parte della merce loro sottratta, merce che, sentito il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stata loro restituita.

La restante merce oggetto di furto e non ancora riconosciuta, è stata posta sotto sequestro e conservata presso gli uffici del Commissariato di P.S. in attesa di individuarne i legittimi proprietari.