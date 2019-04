Latitante rumeno arrestato all’aeroporto di Lamezia, era sul volo proveniente da Bucarest

Nella mattina di ieri gli Agenti della Polizia di Frontiera Aerea presso l’Aeroporto di Lamezia Terme hanno tratto in arresto Ene Vartej, rumeno di 61 anni individuato, durante i servizi di controlli, tra i passeggeri di un volo proveniente da Bucarest, capitale della Romania, paese che non aderisce al trattato di Schengen.

Dalla consultazione della banca dati è risultato pendente a carico dell’uomo un provvedimento di custodia cautelare emessa dalla Procura di Lucca.

Nel 2016, infatti, il rumeno era stato condannato ad una pena di un anno e due mesi di reclusione, in quanto responsabile, in concorso, di una rapina a mano armata consumata nell’agosto di quell’anno al Lido di Camaiore, nella provincia di Lucca; dopo due giorni di carcere, l’Autorità Giudiziaria competente aveva emesso un decreto di sospensione della pena; a febbraio di quest’anno la Corte di Appello di Firenze con sentenza definitiva ha condannato Vartej, e l’Autorità Giudiziaria di Lucca ha revocato il decreto di sospensione della pena ed emesso un ordine di cattura e custodia cautelare in carcere, che non era stato notificato in quanto Vartej si era reso irreperibile.

Ultimati gli accertamenti i poliziotti hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare a Vartej che è stato condotto nella Casa Circondariale di Catanzaro.