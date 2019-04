Lavori non autorizzati lungo la costa, sequestrati 2 immobili a Vibo

La Guardia Costiera di Vibo Valentia, durante controlli anti abusivismo edilizio, ha accertato che su alcuni immobili, lungo la costa vibonese, erano in corso lavori di manutenzione straordinaria senza le necessarie autorizzazioni previste in materia di demanio marittimo; dalla analisi della documentazione i militari della Guardia Costiera hanno appurato che tali opere erano state edificate in violazione della normativa urbanistica.

I committenti dei lavori sono stati quindi denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica per realizzazione di strutture in assenza del permesso di costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico; gli immobili interessati dai lavori sono stati posti sotto sequestro penale.