Lamezia: prodotti privi di etichetta in vendita in un bar, sanzioni

La polizia ha sottoposto a controlli diversi bar ed esercizi della città di Lamezia Terme per un totale di sanzioni amministrative pari a 9.500 euro.

Nel mirino degli agenti un’attività commerciale ed un bar con l’autorizzazione alla vendita di alimenti, nel centro cittadino. In vendita vi erano oltre 1000 prodotti alimentari preconfezionati e per lo più destinati al consumo da parte di minori di 18 anni, senza l’etichettatura delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana.

Gli Agenti oltre ad elevare le sanzioni hanno sequestrato amministrativamente i prodotti.