Premio “Donna del Sud” al Prefetto di Cosenza Paola Galeone

“Per l’opera qualificata profusa a sostegno dello sviluppo del territorio e della donna, energia vitale e risorsa della società”.

Questa la motivazione per l’assegnazione del premio “Donna del Sud” al Prefetto della provincia di Cosenza, Paola Galeone.

Nel corso della manifestazione di assegnazione del premio, tenutasi nella città di Cosenza, la Presidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari nel suo intervento ha rimarcato come l’attività del Prefetto Galeone si trovi perfettamente in linea con i valori fondanti della Fidapa che con l’impegno quotidiano punta i riflettori sulle donne, sulla realizzazione delle loro aspettative per costruire un mondo migliore in cui si possano realizzare i potenziali individuali e collettivi creando comunità pacifiche.

Il Prefetto Galeone nel suo intervento di ringraziamento ha messo in evidenza la netta crescita della presenza femminile tra i rappresentanti del Ministero degli Interni, soffermandosi sull’importante e complesso ruolo del Prefetto.