Stato di agitazione per il personale delle sale operatorie del Pugliese Ciaccio

Stato di agitazione per il personale delle sale operatorie dell’azienda ospedaliera del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il motivo è la “carenza di personale infermieristico, di organizzazione del lavoro e di sicurezza al Blocco Operatorio dell'ospedale cittadino”. Lo sostiene la categoria funzione pubblica della Cgil.

Per questo il sindacato, in accordo con il personale delle sale operatorie, ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e chiederà l’intervento della prefettura per scongiurare una azione di sciopero.

“Ad oggi – scrive la Camera del lavoro - l’azienda non ha adottato alcuna strategia organizzativa per superare le problematiche esistenti e, quindi, rimangono inalterate le ragioni della protesta messa in campo dai lavoratori e dalla Fp Cgil. Nessuna azione tesa a risolvere la carenza di personale, causa di stress lavorativo, turnazioni al limite dello sfruttamento ed enormi difficoltà a poter godere delle ferie maturate; nessuna risposta in termini di organizzazione del lavoro e, soprattutto, nessuna risposta alle tante questioni poste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.