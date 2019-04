Carabiniere ucciso nel foggiano. Gesto emoziona Vibo: rosa e biglietto sul parabrezza di una gazzella

Ha destato stupore il gesto di un cittadino che in anonimato ha lasciato una rosa avvolta da un nastro tricolore e un biglietto sul parabrezza di una gazzella dei Carabinieri a Vibo Valentia.

Una provincia, quella vibonese, che nel 2018 era ai primi posti per numero di omicidi e che da un recente sondaggio è stata collocata in fondo alla classifica per qualità della vita.

Stamattina, ad un giorno di distanza dai fatti che hanno visto nel foggiano l’uccisione del Sottufficiale Carlo Di Gennaro ed il ferimento di un graduato dei Carabinieri, un appuntato in servizio alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo che si recava al Comando ha notato ed apprezzato il gesto di incoraggiamento per il lavoro svolto in un luogo ad alta intensità criminale, che mostra dunque la parte migliore e i valori di legalità ancora custoditi da qualche animo nobile.