Rubano in negozio cinese e fuggono, rintracciati dopo un’ora con tutta la refurtiva

Sono entrati in un negozio cinese del centro cittadino, intorno alle 4 del pomeriggio di ieri, e impossessatisi di varia cancelleria e prodotti per la cura della persona e della casa sono poi fuggiti in auto lungo la statale 18 nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Ma è andata comunque male a una coppia di cetraresi, lui di 44 anni e lei di 42. La giovane proprietaria del negozio, accortasi dell’accaduto, ha subito chiamato il 112 e sul posto, a Belvedere Marittino, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.

Acquisite le immagini della videosorveglianza presente nell’attività commerciale, che immortalavano i due proprio mentre consumavano il furto, i militari si sono messi sulle loro tracce e dopo appena un’ora li hanno rintracciati a casa.

Perquisitagli l’auto è stata trovata così una busta in plastica con dentro la refurtiva. La coppia è stata portata in caserma e informata la Procura della Repubblica di Paola, per entrambi è scattata poi la denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso.