Oggi alle 16:30, “Via Crucis Vivente” nel centro storico di Rossano a cura della Parrocchia di San Bartolomeo si terrà la sacra rappresentazione avrà inizio nel Chiostro di Palazzo San Bernardino e proseguirà nella Chiesa di San Bernardino dove si darà vita all'ultima cena del Signore.

Il Corteo, in seguito, attraverserà Piazza Steri, Corso Garibaldi, Piazza San Bartolomeo, Via Vallone del Grano, Via San Nilo e rientro al Traforo in cui, dinanzi alla Parrocchia di San Bartolomeo, ci sarà la Crocefissione.

I tanti cittadini e fedeli, in occasione della Settimana Santa di Pasqua all'insegna della fede e delle tradizioni nell'importante Città del Codex, sono invitati a partecipare.