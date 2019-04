Incendio nella notte in un residence del cosentino, s’indaga sulle cause

Sono ancora da chiarire le cause che nella notte appena trascorsa hanno provocato un incendio che ha coinvolto l’Hotel Domus di Santa Maria del Cedro, nel cosentino.

Sul posto, lungo la strada statale 18, a poca distanza dalla stazione di Marcellina-Verbicaro-Orsomarso, si sono precipitati intorno alle 2 e mezza, i Vigili del Fuoco di Scalea.

Le fiamme si erano sviluppate all’interno del residence e l’intervento dei pompieri ha impedito che potessero propagarsi all’intera struttura comportando evidentemente danni ancora più gravi.

I pompieri stanno eseguendo tutti i rilevi del caso per appurare le cause dell’incendio. Presenti anche i carabinieri per le indagini del caso.