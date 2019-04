Pallavolo, la Provolley chiamata all’impresa a Corigliano

Giuseppe Frangiamore

È chiamata all’impresa la Provolley Crotone che domani, domenica 14 aprile, andrà a far visita al Corigliano, squadra che in questo momento è saldamente al terzo posto in classifica e vuole arrivare nel migliore dei modi ai playoff.

La squadra di mister Celico invece viene da un periodo difficile, in cui ha dilapidato il vantaggio rispetto alla terz’ultima in classifica ed è costretta adesso ad andare oltre le proprie possibilità per mantenere una categoria, la Serie C, conquistata con tanti sacrifici ormai diversi anni fa. Il tecnico biancazzurro dovrà riuscire nell’impresa di motivare al massimo i suoi ragazzi, che dovranno mettere in campo attaccamento alla maglia e senso di appartenenza.

Certo, quella di domani non è la sfida più indicata per cercare di conquistare l’intera posta in palio, ma i pitagorici hanno l’obbligo di provarci, nella speranza che qualcosa di positivo accada sugli altri campi. Quella che si giocherà domani è la penultima partita della stagione regolare, la Elio Group se la vedrà con il Bisognano, quinto in classifica e che ha ancora qualche timida speranza di raggiungere i playoff.

Potrebbe decidersi tutto all’ultima giornata, che si disputerà dopo la pausa per le festività pasquali. “Siamo nel momento clou della stagione – conferma mister Celico – vogliamo difendere con i denti questa categoria che ci siamo guadagnati tanti anni fa con il sudore e la fatica. Faremo di tutto e anche se a Corigliano il pronostico non è dalla nostra parte lotteremo si ogni pallone per non rimproverarci nulla”.