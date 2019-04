Cocaina sotto la ruota di scorta, incensurato arrestato a Reggio

I Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente S.F., reggino, 65enne, incensurato.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare e veicolare hanno rinvenuto, occultate all’interno del vano della ruota di scorta dell’auto, circa 30 grammi di cocaina suddivisa 5 dosi di vario peso. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso abitazione in regime di arresti domiciliari così come disposto da autorità giudiziaria reggina in attesa di rito direttissimo che è stato eseguito ieri mattina, al termine del quale il Giudice ha deciso di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.