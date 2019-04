In trasferta nel vibonese per rubare auto: arrestati 4 rosarnesi

Avevano rubato senza intoppi un’auto a Jonadi, nel vibonese, ma la corsa per il rientro verso Rosarno li ha incastrati e così quattro uomini, tutti rosarnesi e con precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio, sono finiti in manette.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Stazione di San Calogero hanno notato una vettura, una Smart fourfour, che sfrecciava lungo una strada che si snodava tra le campagne prospicenti alla SS 18. I militari si sono posti all’inseguimento dell’autovettura fino a riuscire a intercettare e bloccare l’auto in una intersezione.

A bordo del mezzo: B.P.G. di 36 anni, G.G. di 41 anni, S.G. di 29 anni e D.F. di 28 anni.

Dopo un controllo anagrafico dei quattro soggetti, i militari sono riusciti a scoprire che la vettura era stata rubata poco prima sulla pubblica via del comune vibonese.

Per i quattro uomini sono scattate dunque le manette per furto aggravato in concorso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, i predetti sono stati tradotti agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima previsto nella giornata di oggi.

L’autovettura è stata invece riconsegnata al legittimo proprietario.