Tanato in compagnia di un pregiudicato nonostante la sorveglianza: arrestato boss dei Mancuso

Antonio Mancuso, 81 anni, ritenuto capo dell’omonimo clan della ‘ndrangheta egemone a Limbadi, è stato arrestato dai Carabinieri per plurime violazioni della sorveglianza speciale.

Nel corso dell’ultimo mese, i carabinieri avrebbero “tanato” più volte Mancuso in compagnia di una persona di Nicotera con precedenti penali.

In attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia, l’81enne, che ha già scontato una condanna per associazione mafiosa e per altro processo è pendente l’appello, è stato posto agli arresti domiciliari.