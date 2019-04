Calcio. Coppa Calabria: PraiaTortora e Ravagnese si giocano il titolo regionale

Si giocherà domani pomeriggio alle ore 15 presso il campo comunale “P. Catania” di Pianopoli la finale di Coppa Calabria s.s. 2018/2019. In campo scenderanno PraiaTortora e Calcio Ravagnese: i cosentini, in testa al Girone A di Prima Categoria arrivano a questo scontro dopo aver eliminato in semifinale il Cerva mentre i reggini, che domenica scorsa hanno festeggiato la vittoria del Girone D e quindi la matematica Promozione, hanno avuto la meglio sul Capo Vaticano. Due squadre attrezzate, dagli alti valori tecnici con i due Mister, Mantuano per il PraiaTortora e Preferito per la Ravagnese, che hanno dimostrato di meritare palcoscenici più importanti dando alle loro formazioni una identità ben precisa. Si preannuncia, dunque, una sfida bella da vedere e che, maltempo permettendo, regalerà una cornice di tifosi degna di una finale. L’appuntamento con la storia è ad un passo: chi succederà alla Morrone nell’Albo d’oro?