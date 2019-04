Nel bagagliaio uova di cioccolato e altri prodotti: fermate in quattro per ricettazione

Durante un posto di controllo piazzato nei pressi dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni, i Carabinieri della locale stazione hanno intimato l’alt ad una fiat FIAT Panda sulla quale viaggiavano quattro donne tutte originarie di Catania.

Alla richiesta dei militari di esibire la patente di guida, la conducente, R.L., di 33 anni, avrebbe dichiarato di averla dimenticata a casa. Nel contempo, anche la passeggera lato guida, D.C., 25enne, avrebbe riferito di non essere in possesso di documenti, fornendo le generalità di una propria parente invece delle proprie. Le due passeggere hanno invece esibito regolari documenti d’identità.

Le affermazioni contrastanti delle stesse hanno portato i militari ad eseguire un controllo più approfondito sui dati personali delle due donne senza documenti, scoprendo che la conducente non aveva mai conseguito la patente e che la 25enne al suo fianco, al fine di aiutarla ad eludere il controllo, gli aveva nascosto il documento.

Altra importante scoperta è stata fatta quando i carabinieri hanno aperto il bagagliaio del veicolo. Infatti, le donne trasportavano un carico di uova di cioccolato ed altri prodotti, per un valore complessivo di circa 1.000 euro, di cui non hanno saputo però giustificare la provenienza.

La 33enne e la 25enne sono state dunque arrestate per false dichiarazioni sull’identità e trattenute presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.

Le donne che viaggiavano sul sedile posteriore, M.V.C., 28enne, già nota alle FF.O., e A.S., 26enne, sono state invece denunciate: la prima per il reato di ricettazione e la seconda anche per il reato di favoreggiamento personale.