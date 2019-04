Busta di marijuana nascosta sul balcone della camera da letto: arrestato giovane crotonese

Aveva pensato che la marijuana celata in una busta della spesa e stipata sul balcone della camera da letto non sarebbe mai stata scoperta ma i poliziotti sono arrivati proprio lì, al “nascondiglio segreto”, e un giovane crotonese di 28 anni, M. A., è finito in manette.

L’arresto è scattato nella mattinata di ieri, quando gli agenti della Questura di Crotone hanno bussato alla porta dell'abitazione del ragazzo per eseguire una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, finalizzata alla ricerca di materiale riconducibile al reato di truffa on line, per il quale lo stesso risulta indagato.

I Carabinieri però hanno fatto un’altra bella scoperta rinvenendo sul balcone della stanza del giovane il sacchetto contenente 973 di grammi marijuana, opportunamente sequestrata.

Il 28enne, su disposizione dell’A.G., è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata di oggi.