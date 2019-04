I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno fatto scattare le manette per un 39enne del luogo. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della moglie. Dopo l’arresto il 39enne è stato ristretto presso la Casa Circondariale del capoluogo su disposizione del P.M. di turno della locale Procura della Repubblica.