Città unica: emanate le nuove linee guida del Patto locale per la lettura

Con il proposito di coinvolgere istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, il nuovo comune di Corigliano Rossano, a seguito della fusione, ha presentato una istanza al Centro per la Lettura per i comuni da 50 mila a 100 mila abitanti.

Sono, queste le linee di indirizzo emanate dal prefetto Domenico Bagnato e che dovrà mettere in atto il Dirigente del Settore Politiche Sociali e Istituzione dell’Ente per la sottoscrizione del Patto Locale Per Lettura nell’ambito dell’iniziativa avviata dal Ministero per i Beni Culturali e delle Attività Culturali promossa insieme all’Anci ed al Centro Per La Lettura.

Motore propulsore è una nuova idea di cittadinanza riconoscendo l'accesso alla lettura quale diritto di tutti e rendendo la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa per l'apprendimento permanente allargando i confini a fasce d’età anche giovani.