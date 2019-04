Ladri in azione al Lidl di Taurianova: arrestati e recuperata la refurtiva

Una banda di ladri, formata da tre cittadini di nazionalità rumena, è stata fermata dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova dopo un furto piazzata al supermercato Lidl del posto.

In seguito ad una segnalazione dei dipendenti dell’attività, i militari sono intervenuti ad hanno bloccato una donna, C.M., 57 enne, con parte della refurtiva.

I militari, dopo aver accertato che la donna non ha agito da sola, si sono messi alla ricerca dei complici e, all’esito di immediate ricerche, hanno bloccato un’autovettura nei pressi dell’esercizio commerciale con a bordo un uomo e una donna, originarie della Romania e domiciliati a Reggio Calabria, M.J.S, di 23anni, I.C., 25 enne, gravati da diversi precedenti di polizia per reati predatori e residenti a Reggio Calabria.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, i tre avrebbero agito con scaltrezza e professionalità. Una delle donne avrebbe persino indossato una maglia appositamente modificata per introdurre più facilmente la merce rubata.

La refurtiva, dal valore complessivo di oltre 400 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri per riscontrare se le stesse donne si sono rese responsabili di altri recenti furti ad esercizi commerciali nel territorio.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Taurianova in attesa del giudizio di convalida.