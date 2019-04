Completato il collegamento dell’acqua Menta al serbatoio Trabocchetto

Sono state ultimate le opere idrauliche per portare l’acqua della Diga del Menta nel centro della città di Reggio Calabria. I tecnici della Sorical hanno sostituito tutte le saracinesche e sono iniziate da alcune ore le operazioni di lavaggio e sanificazione delle condotte e del serbatoio “Trabocchetto” (chiamato anche “Reggio Campi”) per essere pronto ad accogliere l’acqua potabile rilasciata dall’impianto di potabilizzazione di Armo. Un lavoro propedeutico al collaudo finale del nuovo tratto di condotta.

Il collegamento di questo serbatoio è stato molto complesso. La condotta esistente posta in via Reggio Campi, completamente ammalorata è stata sostituita quasi per intero. I lavori di posa della nuova tubazione in ghisa si sono protratti oltre la previsione iniziale a causa delle abnormi difficoltà di posa dovute della presenza dei numerosi sotto servizi, spesso non segnalati, dell’impossibilità di interrompere l’erogazione sulla vecchia condotta durante i lavori, degli impedimenti generati dal traffico stradale e dai conseguenti rallentamenti necessari al mantenimento delle condizioni minime di sicurezza.

Con questa ultima operazione l’acqua del Menta viene erogata a questi serbatoi: Condera (110 lt/s); Lazzaretto, (45 lt/s); Modena (60 lt/s); San Sperato (15 lt/s); Trabocchetto (10 lt/s); S. Caterina (70 lt/s); Trabocchetto 150 l/s. Lo schema “Diga del Menta”, a seguito dei lavori di completamento, dopo le prove funzionali dal 3 luglio 2018 al 1 ottobre 2018 ed a seguito dell’acquisizione dell’autorizzazione al consumo umano da parte dell’ASP del 10 ottobre 2018, ha iniziato l’effettiva distribuzione verso i serbatoi della città il 28 ottobre 2018.