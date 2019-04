Crotone. Metano, conclusa prima fase dei lavori nel quartiere Farina

Si è concluso il primo step di lavori per la realizzazione ed il completamento della rete metanifera nel quartiere Farina. In particolare sono state interessate via Argentina, via Bolivia e via Cile mentre lunedì i lavori riguarderanno via Russia.

L’attività interessa un quartiere ad alta densità abitativa fino ad oggi solo parzialmente servita dal metano che fa seguito agli incontri che l'assessorato ai Lavori Pubblici ha avuto nelle scorse settimane con Italgas.

Si tratta di cinque chilometri complessivi di aree che usufruiranno del servizio. Una attività che si inserisce nella programmazione specifica che l'amministrazione Pugliese sta attuando per la vivibilità del quartiere.

“L'attività condotta dall'assessorato è finalizzata alla realizzazione, in collaborazione con Italgas, di infrastrutture messe al servizio della comunità che rispondano anche alla vivibilità dei luoghi. Portare il metano a Farina nelle zone non ancora servite era un impegno che avevamo assunto e che stiamo rispettando” dichiara l'assessore Pedace.