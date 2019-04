Tragedia a Vibo, imprenditore muore dopo un’aggressione

Tragedia a Vibo Valentia dove Gaetano Rizzuto, un ingegnere e costruttore 72enne edile molto conosciuto in città, è stato trovato morto questa mattina in una via del centro, via Lacquari, proprio alle spalle del Tribunale.

Secondo le prime informazioni raccolte l'imprenditore sarebbe stato aggredito da una persona, al momento non identificata, che avrebbe avuto in mano un mattone. Le urla dell’uomo hanno attirato l'attenzione dei presenti che sono accorsi sul posto.

Al momento non è chiaro se la morte dell'uomo sia dovuta all'aggressione o a un malore avvertito per lo spavento. Sul luogo è intervenuto il personale della Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia e i sanitari del Suem 118.

(notizia in aggiornamento)