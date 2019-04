Cortale e Girifalco, due interventi dei Carabinieri intervengono per maltrattamenti in famiglia

Sono stati due gli interventi dei carabinieri per casi di maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina i militari hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme, nei confronti di un cortalese, ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie. A seguito di accertamenti a casa dei due, i carabinieri hanno scoperto continue aggressioni verbali e fisiche L’uomo di 42 anni, già gravato da avviso orale è stato portato nel carcere di Catanzaro - Siano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella stessa mattinata, i Carabinieri di Girifalco hanno eseguito un’ordinanza di misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con prescrizione di residenza presso struttura sanitaria protetta, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un girifalcese, 38enne. Gli accertamenti hanno permesso di raccogliere elementi circa i maltrattamenti perpetrati dall’uomo ai danni della compagna..