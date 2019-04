I carabinieri di Crotone hanno tratto in arresto un 50enne pregiudicato del luogo che, alla vista dei militari in servizio di pattuglia, sarebbe scappato a bordo dell’autovettura per evitare il controllo. Bloccato, l’uomo ha opposto resistenza fisica ai militari che lo hanno immobilizzato.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva tradotto presso la propria abitazione, in attesa del giudizio di convalida.