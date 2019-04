Due interventi dei vigili. Domato rogo e messa in sicurezza bombola a gas

Ancora interventi per i vigili del fuoco del Comando di Crotone, che sono stati impegnate in più attività.

Alle 13.30 le squadre sono uscite dal comando ed un team si è diretto in via Sergio Leone, per domare l’incendio di un furgone.

Il mezzo, usato per servizi di autodemolizione, durante un lavoro di riparazione al motore è andato a fuoco.

L'intervento del Vigili ha consentito lo spegnimento delle fiamme che avevano coinvolto tutta la cabina guida e il motore, e quindi evitato il coinvolgimento di alcune bombole di gas refrigerante che erano nelle vicinanze del mezzo.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia.

Nello stesso momento una seconda squadra è andata invece in via Siris, dove un operaio addetto a lavori di giardinaggio con un tagliaerba ha intaccato una bombola di gas Gpl, che si trovava sotto terra.

Questo ha provocato uno squarcio dal quale si è verificata una fuoriuscita di gas, fortunatamente senza creare la scintilla che poteva innescare uno scoppio e provocare una tragedia.

La squadra Vigili del Fuoco è intervenuta per rendere la zona sicura e bonificare la bombola.