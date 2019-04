I bronzi di Riace in giro per il mondo, proposta di due consiglieri e replica di Falcomatà

Tour mondiale per i Bronzi di Riace. È la singolare proposta avanzata e depositata dai consiglieri regionali Enzo Ciconte e Orlandino Greco. I due hanno depositato la mozione per la Giunta per chiedere di portare i Bronzi di Riace fuori dal Museo Archeologico di Reggio Calabria in giro per il mondo.

“Ancora oggi, conservati al Museo Nazionale di Reggio Calabria, rappresentano – scrivono Ciconte e Greco – una delle opere scultoree più apprezzate al mondo. Un patrimonio inestimabile, che, in un’ottica di promozione culturale e turistica della Calabria, dovrebbero essere inserite in una programmazione ben dettagliata, che non escluda una eventuale esposizione in altre regioni o, addirittura, nei musei più importanti del pianeta.

"Ovviamente – precisano – curandone, nei minimi dettagli, ogni aspetto utile a una adeguata conservazione e tutela dell’opera e senza tralasciare l’importanza di far evincere quella che è e resta la loro ‘casa’, Reggio Calabria, far conoscere le nostre bellezze e organizzare tour internazionali potrebbe ancor di più incentivare e invogliare i turisti, a visitare la Calabria e a recarsi nei posti e nei luoghi dei Bronzi”.

"I Bronzi di Riace da Reggio Calabria non si spostano, lo abbiamo affermato in più occasioni e continuiamo a sostenerlo, senza tentennamenti e non certo per amor di campanile" - replica il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la proposta di Greco e Ciconte.

"Condivido l'idea di quanti affermano che i Bronzi siano un patrimonio mondiale - ha spiegato il sindaco - ma piuttosto che proporre di portarli in giro per il mondo, invitiamo la gente a venire a vederli a Reggio. È questa la vera sfida e su questo mi aspetto che i consiglieri regionali, reggini e non, si impegnino nell'esercizio del loro mandato".