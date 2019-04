Palasport per final eight, prosciolto l’ex sindaco Mascaro

Proscioglimento per l’ex sindaco Paolo Mascaro. Il primo cittadino è stato accusato di abuso d’ufficio per aver autorizzato, un importante evento sportivo nel palasport, che era senza autorizzazioni per la prevenzione incendi. E per questo motivo non poteva essere usato. Così Mascaro ha forzato la mano e ha convocato la commissione di vigilanza il giorno dopo che ha autorizzato l’utilizzo dell’impianto e senza che la commissione stessa rilasciò parere favorevole.

L’udienza si è tenuta ieri e durante il procedimento il gup ha chiesto il rinvio a giudizio per Mascaro (il Comune si è costituito parte civile con l’avvocato Caterina Restuccia). Ma concluse le discussioni del pm e della difesa di Mascaro, il magistrato ha chiesto il proscioglimento. Il processo è stato poi rinviato al 15 maggio.

Tutto è nato nel 2017, quando Luisa Latella, prefetto di Catanzaro, ha prima diffidato Mascaro, poi i vigili del fuoco, al fine di evitare che nel palasport si svolgessero le Final Eight di calcio a 5 femminile che, fatto storico per Lamezia Terme, si svolsero dal 10 al 12 marzo 2017 con 8 squadre di 6 regioni