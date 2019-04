Alterazioni Festival, al via Keep On Rockin - Viaggio Nella Storia del rock

Al via domani alla mostra Keep On Rockin - Viaggio Nella Storia del Rock. La prima mostra dedicata a Pink Floyd, Queen e David Bowie. Il 12, 13 e 14 Aprile presso i Saloni Espositivi ( Ex Museo MAM)– nel cuore del centro storico della città di Cosenza- arriva una mostra tutta dedicata alla musica e che unisce per la prima volta in un unico spazio espositivo "The Lunatics", il più importante collettivo italiano di collezionisti di memorabila e rarità dei Pink Floyd, "QueenMuseum" la più grande collezione di memorabilia dedicata ai Queen e “Rock Icons”, la mostra fotografica di due bravissimi fotografi italiani, Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio e dei concerti delle più grandi Rock Star internazionali degli ultimi 30anni in Italia e Daniele Pensavalle che ha seguito l'ultimo tour di David Bowie nel nostro paese e fondatore dell'Ass. David Bowie BlackStar.

Nella giornata inaugurale di venerdì 12 Aprile la mostra sarà aperta al pubblico dalle 17alle 22 mentre nelle giornate del 13 e 14 Aprile sarà possibile accedere dalle ore 10 della mattina sino alle 22. Un’occasione imperdibile per ammirare contributi provenienti dai diversi ambiti collezionistici: discografico (ufficiale e non), cartaceo (locandine, poster, tour program), fotografico, audio/video e memorabilia e ripercorrere le tappe più importanti di artisti che hanno fatto la storia della musica inspirando con i loro brani e con le loro vite intere generazioni.

Per tutto il week end l’immersione nella storia del rock sarà totale. Oltre alla mostra, infatti, per l’occasione nelle giornate del 12 e 13 Aprile due grandi live permetteranno di rivivere in musica i grandi successi di due delle band più amate di sempre.

Il 12 aprile, dalle ore 22.30, saranno protagonisti sul palco del Mood Social Club di Rende i Queen Of Bulsara – attivi dal 2006 sin dagli esordi vengono menzionati non solo dalle più importanti communities del web dedicate ai Queen, ma anche dai fan club ufficiali del quartetto inglese, ovvero l'italiano "We Will Rock You" (wewillrockyou.it) e l’internazionale queenworld.com, venendo dunque consacrati e inclusi di diritto tra le tribute-bands italiane più accreditate.

Il 13 aprile alle 22.30 sul palco del Mood Social Club sarà la volta dei Pink's One - Pink Floyd Tribute Show. La band, composta da nove elementi, ripropone i brani più significativi ed emozionanti dell'ampio repertorio pinkfloydiano, concentrando in un emozionante spettacolo di luci e suoni ben mezzo secolo di Storia della Musica, da The Piper at the Gates of Dawn a The Endless River. L'accurata scelta sonora, la cura degli arrangiamenti, la versatilità e la completezza dell'organico, unitamente al bagaglio di esperienza accumulato nel corso degli anni, fanno dei Pink's One la più rilevante Pink Floyd tribute band della Sicilia nonchè una delle più apprezzate del vasto panorama italiano.